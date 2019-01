CALCIOMERCATO ROMA INTER MALCOM/ Malcom è stato la beffa del calciomercato Roma di quest'estate. Il brasiliano ex Bordeaux, sul punto di firmare con i giallorossi, ha scelto all'ultimo minuto il Barcellona scatenando anche una 'diatriba' diplomatica fra i due club. Non solo, nelle settimane successive, Malcom era stato seguito anche dagli uomini mercato dell'Inter.

Il suo rendimento in maglia blaugrana però, non è stato finora memorabile tanto che, nelle ultime settimane, si è parlato di un suo addio già nel calciomercato di gennaio, con l'Everton pronto all'affondo.

Nulla da fare. Stando infatti a quanto riportato da 'Marca', Malcom vorrebbe restare al Barcellona per dimostrare il suo valore e scalare posizioni nelle gerarchie di Valverde e per farlo avrebbe proprio rifiutato la possibilità di approdare al Goodison Park.

