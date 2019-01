CALCIOMERCATO INTER OZIL / "Il futuro di Mesut Ozil è all'Arsenal, fine della storia": Erkut Sogut, agente del calciatore tedesco mette la parola fine alle speculazioni sul futuro del suo assistito. Accostato a Real Madrid e Inter, Ozil è destinato a vestire ancora la maglia dei 'Gunners' come racconta il procuratore a 'Goal.com': "Preferirei non parlare pubblicamente della situazione di Ozil, ma vista la recente speculazione che lo collega a un addio all'Arsenal, ritengo sia importante fare chiarezza in modo che possiamo porre fine alle voci e concentrarci sul calcio.

Mesut ha firmato il rinnovo lo scorso gennaio perché ha visto che il suo futuro è all'Arsenal: nulla è cambiato nella sua mente. Vuole restare per tutta la durata del contratto e forse anche di più: non vuole andare ad nessuna altra parte. E' orgoglioso di indossare la maglia e onorato di rappresentare l'Arsenal dentro e fuori dal campo".

In merito alle notizie su un possibile interesse dell'Inter e del Real Madrid, QUI puoi trovare tutti gli aggiornamenti, Sogut è chiaro: "Non sono arrivate da lui o da noi ma la situazione è chiara: il suo futuro è all'Arsenal, fine della storia".

