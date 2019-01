CALCIOMERCATO ROMA HAZARD BORUSSIA DORTMUND /Il Borussia Dortmundha ufficializzato la cessione di Christian Pulisic al Chelsea, ma solo a partire dalla prossima stagione. Il calciatore statunitense resterà in Germania fino a giugno, ma il club della Ruhr si sta guardando intorno per possibili sostituti.

E nella lista del club tedesco c'è anche un giocatore seguito in particolare dae soprattutto Roma: Thorgan

Tutte le ultime notizie sul mercato Roma e non solo: clicca qui!

Come riporta la testata belga 'Het Laatste Nieuws', il Borussia Dortmund starebbe infatti pensando al fratello di Eden per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il giocatore, in forza al Borussia Mönchengladbach, è seguito da tempo soprattutto dalla Roma, che però dovrà ora guardarsi le spalle dalla concorrenza dei gialloneri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui