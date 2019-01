Liverpool-Manchester City streaming e diretta tv, ecco dove vederla

LIVERPOOL MANCHESTER CITY STREAMING / Mercoledì 3 gennaio si sfideranno Liverpool e Manchester City nel match valido per la ventunesima giornata della Premier League 2018/19. Il match avrà luogo alle ore 21 presso l'Anfield Road di Liverpool. La partita vale tantissimo: la classifica del campionato si è ribaltata nelle ultime giornate. I citizens di Guardiola, da primi della classe, hanno incassato una serie di sconfitte che hanno portato la squadra di Manchester a sei lunghezze dalla vetta. Vetta occupata proprio dagli uomini di Klopp, che stanno vivendo un periodo di forma a dir poco convincente.

Lo scontro diretto potrebbe già essere decisivo ai fini delle sorti del campionato: una vittoria dei Reds potrebbe portare ad un allungo decisivo in classifica; un'eventuale sconfitta del City porterebbe a 9 punti il distacco dalla cima della classifica. Il match è di quelli imperdibili e lo spettacolo della Premier in serate del genere non lascia mai insoddisfatti.

Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere dove vedere la diretta streaming di Liverpool Manchester City

Dove vedere Liverpool Manchester City in tv

La sfida tra Liverpool e Manchester City sarà visibile sui canali Sky, in particolare su Sky Sport Football, canale 205 del satellite: fischio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Liverpool Manchester City in streaming

Liverpool-Manchester City sarà visibile in streaming, in esclusiva per gli abbonati Sky, su Sky Go.

Guglielmo Gatto

