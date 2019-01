SERIE A GIUDICE SPORTIVO / Due giornate di squalifica per Marusic e Meite ed altri 10 squalificati per un turno: queste le decisioni del giudice sportivo dopo le partite della 19esima giornata di Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I calciatori disono stati fermati per due turni, mentre dovranno saltare soltanto una gara i seguenti giocatori:(Milan),(Frosinone),(Cagliari),(Udinese), Bennacer (Empoli), Izzo (Torino),(Napoli),(Genoa). Per Suso la squalifica gli impedirà di giocare la Supercoppa contro la Juventus. Da segnalare l'ammenda di 10mila euro e diffida per l'allenatore dellaStefanoe per il presidente della Lazio Claudio. Infine, multe per(12mila euro),(5mila euro),(3mila euro),(2mila euro).