CALCIOMERCATO SERIE A GRIFO/ Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Vincenzo Grifo sarebbe pronto a lasciare la Germania e l'Hoffenheim per coronare il suo sogno: giocare in Serie A. Il classe 1993 è arrivato in estate nel club allenato da Nagelsmann, che non gli sta trovando moltissimo spazio: appena 7 presenze in Bundesliga, peraltro condite da un gol e due assist.

Le condizioni attuali del giocatore all'Hoffenheim ne fanno un'occasione ghiotta per diversi club di A per il calciomercato di gennaio. L'investimento non sarebbe poi così oneroso visto che, sempre secondo la 'Gazzetta', al club tedesco basterebbe un'offerta che gli consenta di rientrare con la spesa fatta in estate per Grifo, pari a 5 milioni e mezzo di euro.

