p>CALCIOMERCATO JUVENTUS TRINCAO / Incontro a Dubai tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e il procuratore tra gli altri di Ronaldo e James Rodriguez, Jorge Mendes: per tutti gli aggiornamenti CLICCA QUI ! Il faccia a faccia che si è tenuto oggi a margine del Globe Soccer Awards ha avuto come protagonista il giovane talento poroghese Trincao: classe 1999, attaccante di proprietà del Braga, è da tempo nel mirino dei bianconeri e piace tra le altre anche all'Inter. Obiettivo dell'incontro di oggi, come riferisce 'Sky', è stato provare ad accelerare l'operazione e chiudere l'affare quanto prima. Trincao si è fatto vedere anche agli ultimi europei Under 19 dove con i suoi cinque gol ha portato il Portogallo al trionfo, con la vittoria in finale contro l'Italia.