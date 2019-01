CALCIOMERCATO CAGLIARI PARMA DEIOLA SERIE B LECCE/ Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari in prestito al Parma, non sta trovando moltissimo spazio con la maglia dei ducali, avendo collezionato soltanto 9 presenze in Serie A e meno di 500 minuti giocati.

Stando a quanto riportato da 'SkySport', il classe 1995 potrebbe lasciare il Tardini già a gennaio per approdare in Serie B, dove sarebbe protagonista. Per le ultime notizie sul calciomercato di A---> clicca qui!

Sulle sue tracce ci sarebbe il Lecce. I pugliesi stanno facendo benissimo in questa stagione e l'arrivo nel calciomercato di un giocatore di qualità e dinamismo come Deiola potrebbe lanciarli ancor di più nella corsa promozione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui