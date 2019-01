CALCIOMERCATO LAZIO GENOA / Mentre per il mercato in entrata la Lazio è principalmente alla ricerca di un esterno, in uscita il club romano è pronto a lasciar partire i giocatori meno impiegati nel corso della stagione. Tra questi c'è Alessandro Murgia. Il centrocampista però non verrà ceduto a titolo definitivo.

Per lui si pensa all'opzione prestito.

Come riporta 'Il Messaggero', il giocatore potrebbe finire al Genoa, interessato ad un suo acquisto. La Lazio avrebbe provato a chiedere l'inserimento di Romulo (già cercato anche in estate) nella trattativa, ma pare molto difficile che Preziosi possa lasciar partire l'italo-brasiliano, ancor più ora che Prandelli, da sempre suo estimatore, si è seduto sulla panchina ligure. Su Murgia si era mossa anche la Spal, ma i rossoblù paiono in vantaggio.

