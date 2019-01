CALCIOMERCATO PARMA NAPOLI CICIRETTI / Appena sei presenze in campionato, una sola apparizione da titolare: Amato Ciciretti si aspettava tutto un altro impatto con il Parma. Di proprietà del Napoli, l'attaccante romano in estate è tornato in Emilia Romagna, dove aveva terminato la scorsa stagione, con la formula del prestito secco ma fin qui non è riuscito a imporsi nella squadra di Roberto D'Aversa. Colpa anche di un infortunio che ha limitato molto la condizione del calciatore e le possibilità di scendere in campo.

Così al giro di boa il ruolino di Ciciretti con la maglia ducale non può considerarsi positivo e si è iniziato a parlare di un possibile addio con iltra le opzioni più accreditate. Al momento, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, una decisione definitiva sul futuro del 25enne non è stata ancora presa: l'intenzione di Ciciretti è quella di dimostrare che può dire la sua anche in Serie A e gli piacerebbe farlo con la maglia del Parma. Se non dovesse essere possibile e non arrivassero proposte concrete dal massimo campionato, ecco che si aprirebbe la porta anche ad una nuova avventura nel campionato cadetto dove ha già dimostrato di poter incidere in maniera importante.