CALCIOMERCATO INTER MILAN DE PAUL/ Rodrigo De Paul, trequartista e stella dell'Udinese di Davide Nicola, sta vivendo una stagione entusiasmante con la maglia dei friulani. L'argentino, ex Valencia, è finito ormai da diverso tempo nel mirino delle due squadre milanesi: Inter e Milan.

Proprio in ottica calciomercato , ha parlato Daniele, direttore sportivo dei bianconeri: "E' stato il nostro trascinatore e continuerà ad esserlo anche in futuro". Per le ultime notizie sui trasferimenti delle squadre di Serie A---> clicca qui!

Pradè ha poi aggiunto: "Anche in occasione della sfida col Cagliari, è stato in ritiro con noi nonostante fosse squalificato, l'ho apprezzato molto".

