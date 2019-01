FIORENTINA UFFICIALE GILBERTO / Proseguirà sempre al Fluminense la carriera di Gilberto.

La, proprietaria del cartellino del terzino destro brasiliano, ha trovato un accordo con il club di Rio de Janeiro per il prolungamento dell'accordo, come ufficialmente confermato dal club sudamericano. Il giocatore resterà in Brasile per un altro anno, sempre in prestito, ma questa volta con diritto di riscatto.