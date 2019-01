CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA / E' tra i meno utilizzati nel turnover di Carlo Ancelotti: Amadou Diawara non ha avuto quello spazio che si aspettava dopo l'addio di Sarri e Jorginho.

Lo spostamento di Hamsik sulla mediana, il cambio di modulo tra i fattori che hanno impedito al centrocampista guineano di poter collezionare più minuti in campo: CLICCA QUI per tutte le notizie di calciomercato!

Appena 483 minuti giocatori in 10 presenze complessive, troppo poco e così l'ex Bologna sembrarebbe intenzionato a lasciare il Napoli: questa - secondo 'Radio CRC' - la richiesta che l'entourage del calciatore avrebbe fatto ai dirigenti partenopei. Il club però da questo punto di vista è chiaro: cessione possibile soltanto a titolo definitivo e per una cifra molto elevata (si parla 40 milioni). Condizioni che metterebbero fuori gioco le italiane interessate a Diawara, come ad esempio Fiorentina e Milan.

