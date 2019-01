CALCIOMERCATO FIORENTINA CORVINO PERRI / Nuova idea dal Brasile per la Fiorentina. Pantaleo Corvino sarebbe infatti pronto a formulare un'offerta per Lucas Perri, estremo difensore del Sao Paulo.

Il portiere, classe 1997, è in scadenza di contratto a giugno ma il club viola, come riporta 'Uol Esporte', vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio.