CALCIOMERCATO INTER ASHLEY YOUNG MANCHESTER UNITED/ Sembrava un obiettivo di mercato soltanto della Roma invece, Ashley Young, è diventato un target importante anche per l'Inter, interessata ad acquistarlo a parametro zero. L'ex Aston Villa è infatti in scadenza di contratto col Manchester United e non sembra intenzionato a rinnovare.

Il quotidiano inglese infatti, svela la volontà dell'Inter di offrire un contratto di 2 anni per convincere Ashley Young ad accettare la proposta meneghina. Il classe '85 sarebbe un rinforzo di esperienza sulla fascia in vista degli impegni internazionali e non dei nerazzurri.

