CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'ex attaccante dell'Inter Ronaldo, ora presidente del Valladolid, ha parlato a 'Sky' soffermandosi ovviamente molto sui nerazzurri.

Interessanti le sue parole sul futuro di Mauro Icardi per il quale si lavora al rinnovo con l'insidiasempre presente: "E' una bandiera per l'Inter, un calciatore importante: difficile cedere un giocatore così, con un ingaggio elevato e un prezzo altissimo".

Da Icardi alla stagione della squadra di Spalletti: "E' in crescita anche se la Juventus è nettamente più forte delle altre. I nerazzurri in casa in Champions hanno deluso e speriamo che possano dare qualche gioia ai tifosi. Il pari col PSV è stato una sorpresa ma nel calcio sono all'ordine del giorno. Spalletti sta facendo molto bene ma l'Inter deve vincere". Infine, Ronaldo ha parlato anche di un possibile approdo da dirigente nell'Inter: "Non ci ho pensato, è sempre nel mio cuore: non lo escluderei ma non ho i soldi per comprare l'Inter quindi continuo con il Valladolid".

