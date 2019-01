Serie A, pugno duro di Infantino: la 'ricetta' contro i violenti

SERIE A INFANTINO RAZZISMO / Il caso di razzismo durante Inter-Napoli continua a d avere strascichi di critiche e polemiche. Sulla questione è intervenuto anche Gianni Infantino, presidente della Fifa: "Questi incidenti vanno condannati con la massima severità, ma devono essere uno stimolo a noi dirigenti a abbassare i toni, perché questa aggressività che sfocia in violenza e razzismo è anche un po' dovuta a dei toni non sempre adatti di alcuni dirigenti - le sue parole a 'Sky Sport' -Servono atti concreti per fermare la violenza e il razzismo negli stadi.

Si vadano a cercare le persone violente, per farle uscire dal calcio, non sono migliaia, nemmeno centinaia, sono poche decine, le prendi e le metti fuori dagli stadi, e si rompe questa spirale della violenza".

MONDIALI 2022 - "Potrebbero essere allargati da 32 a 48 squadre e svolgersi non solamente in Qatar, ma anche in atri Paesi del golfo arabo - prosegue Infantino - Stiamo lavorando a questa ipotesi di ampliamento, perché la partecipazione al Mondiale per il movimento calcistico di un Paese è molto importante. Si potrebbe coinvolgere qualche paese in più che ha infrastrutture che già oggi potrebbero ospitare partite, aprendo al calcio una regione del mondo, il golfo arabo, che è una parte importante per il futuro del mondo".

