CALCIOMERCATO EMPOLI NAPOLI GHELFI TRAORE / Tutti pazzi per Hamed Traore, centrocampista classe 2000 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Empoli. Francesco Ghelfi, amministratore delegato dei toscani, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non lo vogliamo cedere a gennaio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci vorrebbe un’offerta folle, ma ha 18 anni ed è difficile - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Ha estimatori anche all’estero, ci vogliono tanti soldi per prenderlo. C’è anche il, ci sono tutte le big italiane". Come confermato da Ghelfi, quindi, oltre a, suci sono gli occhi dei milgiori club italiani e internazionali.