CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Dries Mertens via da Napoli: ipotesi che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. Come si legge su 'Il Mattino', infatti, i club cinesi sono pronti a tornare alla carica per l'attaccante belga e questa volta il calciatore non chiuderebbe la porta ad un trasferimento in Oriente come fatto negli anni scorsi.

Le sirene cinesi si faranno sentire già a gennaio ma difficilmenterinuncerà a Mertens a stagione in corso: a fine anno, invece, le cose potrebbero andare diversamente visto il contratto in scadenza nel 2020, il rinnovo non ancora arrivato e l'età del calciatore (a maggio compirà 32 anni). Tutte le ultime notizie sul mercato Napoli: clicca qui

L'addio del belga aprirebbe poi lo spazio per un sostituto in avanti: Giuntoli ha messo nel mirino il genoano Kouame ma oltre all'ivoriano in estate potrebbe anche arrivare un attaccante di livello internazionale con il sogno Cavani che anima sempre i tifosi del Napoli.

