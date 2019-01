CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY KHEDIRA / Aaron Ramsey tra gli obiettivi della Juventus: il centrocampista gallese va in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal e si parla molto del suo possibile approdo in bianconero. La conferma dell'interesse della società campione d'Italia è arrivato per bocca di Fabio Paratici, direttore sportivo juventino, che ha parlato così di Ramsey: "E' un grande giocatore, gioca con una grande squadra e per ora basta così.

Va in scadenza e noi siamo attenti alle occasioni, quindi anche a Ramsey. Giocherà nella Juve? Vedremo, ma sicuramente non siamo attenti solo noi al mercato". Tutte le notizie del calciomercato Juventus: CLICCA QUI

L'eventuale arrivo di Rasmey porterebbe ad una cessione nel centrocampo di Allegri: con Pjanic intoccabile o quasi, Bentancur in grande crescita così come Emre Can, i riflettori si posano su Sami Khedira e Blaise Matuidi. Il tedesco è l'indiziato numero uno a far spazio a Ramsey, ma occhio anche al francese, già indicato come possibile partente in caso di ritorno di Pogba.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui