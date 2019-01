CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Higuain resta: il Milan ha spento le voci su un possibile addio imminente del Pipita, facendo così tramontare il possibile scambio con il Chelsea con Morata in rossonero. Questo però non significa che Leonardo non regalerà un attaccante a Gattuso: la squadra lombarda ha la necessità di aumentare le alternative nel reparto offensivo.

Si è parlato diche però ha scelto la Fiorentina, come alternativa c'è il nome di Manoloma non solo: secondo 'ilgiornale.it', infatti, Alvaropotrebbe ancora essere un nome spendibile nel calciomercato Milan. Per tutti i colpi di gennaio del Milan: CLICCA QUI

In particolare Leonardo busserebbe alla porta del Chelsea per chiedere l'ex Juve e Real in prestito secco fino a giugno: il calciatroe sarebbe pronto a tornare in Italia, anche perché con Sarri non sta trovando molto spazio. Resta però da capire se il Chelsea accetterebbe questo tipo di soluzione, l'unica possibile per far andare in porto l'operazione viste le problematiche legate al fair play finanziario che sta affrontando il club rossonero.

