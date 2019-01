Calciomercato Juventus e Inter, svolta Godin: le ultime

CALCIOMERCATO GODIN JUVE INTER / Una promessa non mantenuta. Ci sarebbe questo alla base della presunta rottura tra Atletico Madrdi e Diego Godin riportata oggi da 'Marca'.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, dopo aver rinunciato alla ricca offerta della scorsa estate, il difensore urugagio aveva raggiunto un accordo verbale con la dirigenza colchonera per un rinnovo contrattuale alle stesse condizioni economiche proposte dai Red Devils.

CLICCA QUI per conoscere gli ultimi movimenti di calciomercato.

Una promessa agostana che, secondo il quotidiano capitolino, non si è mai tramutata in un contratto scritto. In scadenza a giugno 2019, l'ex Villarreal aveva pattuito un prolungamento con adeguamento fino al 2021. Non avendo ancora firmato, il 32enne può liberarsi a costo zero in estate. Una situazione delicata, dunque, che grandi club come Inter, Juventus e le due squadre di Manchester continuano a monitorare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui