Calciomercato Napoli, vicino il colpo dal Genoa: i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI GENOA KOUAME / Il futuro di Christian Kouamé potrebbe tingersi di azzurro. Seguito dal Napoli insieme a Piatek, l'attaccante classe 1997 sembra sempre più vicino all'accordo coi campani.

Come riporta 'Kiss Kiss Napoli', infatti, Kouamé sarebbe pronto a firmare un contratto di 5 anni con club direstando però in rossoblu fino al termine di questo campionato. Nei prossimi giorni si prospetta l'intesa definitiva, considerata l'apertura diall'offerta di, non lontana dalle richieste genoane. Capace di agire come prima punta o esterno offensivo, l'attaccante finora ha realizzato 3 gol e 5 assist in 20 presenze stagionali.