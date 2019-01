CALCIOMERCATO SAMPDORIA PARMA ANDRIC / Sampdoria e Parma sulle tracce del 'nuovo Mandzukic'. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i due club di Serie A sono interessati a Komnen Andric, attaccante e capitano dell'Inter Zapresic.

Autore di 11 gol in questa stagione, che per ora significano primo posto nella classifica marcatori dell'HNL, il 23enne serbo viene accomunato al calciatore dellaper personalità, forza fisica e capacità di giocare per la squadra. Primo calciatore serbo capitano in una formazione croata e in scadenza nel 2020, Andric viene valutato circa 1,5 milioni di euro.