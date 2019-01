Whatsapp, come inviare messaggi programmati

WHATSAPP INVIARE MESSAGGI PROGRAMMATI / L'inizio del 2019 porta con sé grandi novità in tutti i campi e Whatsapp, la più celebre ed utilizzata app di messaggistica istantanea online al mondo, si prepara ad alcuni cambiamenti rivoluzionari. Tanti aggiornamenti sono usciti e molti altri sono in programma da qui a poche settimane, con il tema della privacy sempre al centro della questione ma non solo. Si attende infatti l'arrivo della pubblicità, che come detto non sarà invasiva nelle chat ma riservata solamente agli stati, per il momento.

Whatsapp, come programmare messaggi da inviare

Ma quello di cui vogliamo parlarvi in questo articolo non riguarda una funzione direttamente utilizzabile in Whatsapp.

Nei prossimi aggiornamenti non è previsto, infatti, l'inserimento di una nuova funzionalità molto interessante e sicuramente utilissima come quella che permette di scrivere un messaggio e programmarne l'invio ad un orario che decide l'utente, evitando così, ad esempio, di doversi collegare a mezzanotte di Capodanno per inviare gli auguri perdendosi uno dei momenti più attesi dell'anno per stare al telefono. Tramite Whatsapp, come detto, questo non è possibile, ma esistono alcune app che permettono di ovviare a questa assenza. Su iOS sono poche al momento, mentre su Android ne esistono diverse e tra le più utilizzate c'è SKEDit, che consente di programmare messaggi su varie piattaforme, da Gmail a Facebook Messenger passando appunto per Whatsapp. Con questa app, quindi, potete scrivere in ogni momento un messaggio da inviare poi nell'orario che preferite. L'utente che riceve il messaggio, poi, non avrà modo di risalire al fatto che il vostro messaggio è stato programmato in anticipo, per cui niente paura.

