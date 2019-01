CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ALLEGRI RAMSEY MBAPPE / Ci sono i grandi volti ed i principali protagonisti del calcio mondiale al Globe Soccer Awards di Dubai dove anche la Juventus è ben rappresentata. E proprio da Dubai arrivano le ultime novità sul calciomercato Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici che, intervistato da 'Sky', ha fatto il punto su alcuni dei temi più caldi del momento dei bianconeri, partendo dai proposito per il nuovo anno: "Il primo pensiero e il primo desiderio di questo 2019 coincidono, speriamo sia un anno pari se non migliore di quelli vissuti negli ultimi 6-7. Il primo pensiero è la Champions, diventata nostro obiettivo che ci siamo guadagnati in questi anni. Ci sentiamo pronti per essere competitivi e sentirci protagonisti fino in fondo con maggior consapevolezza rispetto agli altri anni".

Calciomercato Juventus, da Allegri a Ramsey e Mbappe: parla Paratici

Paratici, quindi, si sofferma su Cristiano Ronaldo: "Con Cristiano hai il miglior giocatore del mondo in squadra e questo ti porta maggiore consapevolezza, ma eravamo già consapevoli della nostra forza.

Abbiamo sempre giocato grandi Champions negli ultimi anni, abbiamo grandi giocatori e ora anche Cristiano".

Quindi si entra nel vivo del mercato: "Difficile dire cosa ci sarà dopo Ronaldo perché partiamo già da un livello molto alto, siamo sempre aperti e cerchiamo soluzioni con il mister per migliorare questa squadra, quindi con il gioco come stiamo facendo da anni in crescendo e col mercato, con le occasioni che possono esserci come Cristiano quest’anno. Ramsey è un grande giocatore, gioca con una grande squadra e per ora basta così. Va in scadenza e noi siamo attenti alle occasioni, quindi anche a Ramsey. Giocherà nella Juve? Vedremo, ma sicuramente non siamo attenti solo noi al mercato. Derby con Marotta? Derby no, noi pensiamo alla Juventus e gli altri pensano alle loro squadre, poi è chiaro che io conosco bene il direttore e lui conosce me, quindi lui sicuramente sa cosa posso pensare io ed cosa può pensare lui, quindi è già una bella sfida. Allegri? Sono certo che resterà, credo sia il miglior allenatore possibile per la Juventus e credo che la Juventus sia una squadra adatta ad Allegri, quindi non credo si debba cambiare. Keanal Bologna? No, cercheremo di tenerli tutti".



Infine, il commento su Kylian Mbappé, bomba di mercato delle ultime ore: "Mi sembra un’ipotesi molto fantasiosa. Sì la fantasia aiuta, ma a gennaio aiuta poco e anche in estate con certi nomi altisonanti. Noi siamo attenti, dobbiamo guardare al mercato sempre con grande attenzione, però sono ipotesi veramente fantasiose".

