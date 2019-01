Calciomercato Milan, dagli esuberi arriva un tesoretto per gli acquisti

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI / Dopo Paquetà e la sentenza Uefa, il Milan deve calibrare al millimetro le operazioni di calciomercato soprattutto in questa sessione invernale dove sarà fondamentale sfoltire la rosa e vendere bene per poter reinvestire su innesti mirati e funzionali al progetto di Gennaro Gattuso.

Ed in questo senso la dirigenza rossonera può ritrovarsi un tesoretto interessante.

Fa il punto 'La Gazzetta dello Sport', a partire da Fabio Borini che ha l'accordo con i cinesi dello Shenzhen in attesa della fumata bianca tra le società. L'offerta è di 6-7 milioni, la richiesta milanista attorno ai 10. Cifra comunque interessante da poter reinvestire, alla quale va aggiunto il risparmio sull'ingaggio del calciatore che non rientra più nei piani dell'allenatore. Ulteriori risparmi si avranno da due ingaggi comunque importanti, ovvero quelli di Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci ormai in uscita. Rispettivamente sono altri 4,6 e 4 milioni lordi. E potrebbe non essere finita qui.

