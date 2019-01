FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Da ciò che offre la Premier League il primo dell'anno fino agli spunti più interessanti che emergono dai campionati di B, C e Primavera, Football Under per Calciomercato.it inaugura il 2019 così come aveva lasciato il 2018, con uno sguardo sul mondo dei giovani talenti:

1. Aveva già portato a casa due presenze in Europa League e solo quattro mesi fa ha firmato il suo primo contratto da professionista, parliamo di Bukayo Saka, attaccante classe 2001 che Emery ha fatto debuttare in Premier League contro il Fulham. Esterno offensivo di piede mancino, inglese ma con origini ghanesi, Saka ha velocità e tecnica che ha messo in mostra soprattutto nell'Under 23.

2. Dal campionato Primavera 2 alla serie B, è il salto che Giovanni Stroppa ha fatto compiere a Francesco Rodio, terzino destro classe 2001 molto duttile, adattabile anche a sinistra, nella trasferta di Ascoli, l'ultima gara del 2018. Non c'è stato l'esordio ma una panchina in prima squadra quando non si è ancora maggiorenni rappresenta un'esperienza da aggiungere al curriculum e al bagaglio delle emozioni.

3. Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco ma da esterno sa essere più incisivo per frequenza di passo e capacità d'aprire gli spazi con i suoi movimenti. Riccardo Doratiotto ha qualità tecniche importanti, lo dimostra anche il gol su punizione contro il Napoli con cui ha salutato il 2018, Maran lo osserva e l'ha convocato per la gara in trasferta contro la Lazio.

4. Centrocampista di passo, può giocare in maniera brillante davanti alla difesa, lo fa, infatti, nella Primavera dell'Atalanta prima in classifica. Parliamo di Enrico Del Prato, che nella formazione di Brambilla indossa anche la fascia da capitano.

Gasperini contro la Juventus nel boxing day l'ha portato in panchina con altri tre ragazzi della Primavera: Kulusevski, Okoli e Peli.

5. Il settore giovanile dell'Udinese è una fabbrica di portieri fantastica, da Scuffet a Meret, da Provedel a Gasparini, classe 2002 in campo sotto età con la Primavera ma il talento è così distribuito da trovarne traccia altrove, come per esempio al Venezia con Guglielmo Vicario, portiere da tenere d'occhio. Vicario è del 96, è al Venezia dalla serie D e sta giocando da titolare in serie B nella squadra di Zenga.

6. Gravillon è probabilmente uno dei profili più interessanti del campionato di serie B, lo dimostra anche l'interesse che ha generato sul mercato, con in vantaggio l'Inter che potrebbe riprendersi un giocatore cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro. Gravillon, francese con origini della Guadalupa, può giocare sia da difensore centrale che da terzino destro, ha mezzi atletici importanti e buone qualità sia nell'impostazione che nella copertiura.

7. E' il più giovane debuttante tra i professionisti in questa stagione, del resto l'Under 23 della Juventus ha lo scopo proprio di misurare le qualità dei ragazzi più promettenti in un contesto più complicato del campionato Primavera 1. E' la storia di Pablo Moreno, attaccante esterno classe 2002 cresciuto in casa Barcellona. L'esordio è arrivato contro il Pontedera il 18 novembre scorso ma potrebbero arrivare altre opportunità per lo spagnolo.

8. Tra il Cagliari e l'Olbia c'è un rapporto molto importante, per il club rossoblù si tratta di una palestra fondamentale per la crescita dei ragazzi che emergono in maniera brillante nel vivaio. E' la storia di Daniele Cannas, attaccante classe 2001 che nello scorso campionato Under 17 ha realizzato 14 reti e ha portato a casa già due presenze in serie C.

9. Dicembre è stato un mese significativo anche per Matteo Gerace, attaccante classe 2001 dell'Alessandria che ha totalizzato tre presenze contro Pro Patria, Albissola e l'Under 23 della Juventus. Non è arrivato ancora il primo gol tra i professionisti ma l'Alessandria ci punta e potrebbero arrivare altre opportunità.

10. Michelangelo Nieri ha compiuto diciotto anni il 1 Gennaio ma il regalo per il compleanno è arrivato cinque giorni prima, il 26 Dicembre, nel derby perso 2-1 dalla Pistoiese contro l'Arezzo. Nieri, infatti, ha portato a casa un minuto di gioco che ha una valenza simbolica importante perchè si tratta dell'esordio tra i professionisti. Nieri è un attaccante classe 2001, un nome da continuare a seguire.

