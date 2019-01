CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO / Perso Muriel (andato alla Fiorentina), stando al 'Corriere della Sera' il Milan si è messo sulle tracce di Yannick Carrasco, un nome per i rossoneri anticipato il 31 gennaio da Calciomercato.it.

L'esterno belga gioca in Cina, al, solo dall'anno scorso ma potrebbe aver già voglia di rientrare in Europa, dove si è contraddistinto con le maglie di. L'ostacolo maggiore per Leonardo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio percepito dal classe '93, ovvero circa 10 milioni di euro a stagione.