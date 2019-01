CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND CESSIONI PULISIC CHELSEA / Sta facendo molto rumore la cessione, ormai nell'aria da tempo, di Christian Pulisic al Chelsea. Non tanto per la partenza, dunque, quanto per le cifre che il BorussiaDortmund incasserà dai 'Blues' per un giocatore che, in scadenza di contratto, in estate sarebbe stato sulla carta tesserabile a parametro zero.

I tedeschi, infatti, hanno annunciato che dalla vendita di Pulisic ai 'Blues' incasseranno circa 64 milioni di euro, con cui il gioiello statunitense si piazza al secondo posto nella speciale classifica delle cessioni da record messe a segno dal club giallonero nella sua storia. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Al primo posto, infatti, resta inevitabilmente il trasferimento di Ousmane Dembélé al Barcellona per 115 milioni di euro (più una lunga serie di bonus fino ad un costo complessivo di 150) nell'estate 2017. Pulisic, invece, batte di poco la vendita di Pierre-Emerick Aubameyang, sempre nell’estate del 2017, all’Arsena: 63,75 milioni di euro. Appena fuori dal podio c’è Henrikh Mkhitaryan venduto al Manchester United per 42 milioni di euro, quindi Mario Götze e Mats Hummels passati al Bayern Monaco rispettivamente per 37 e 35 milioni di euro. La cessione di Ilkay Gundogan al Manchester City ha fruttato invece 27 milioni di euro, mentre Andriy Yarmolenko in estate è passato al West Ham per 20 milioni. Chiudono la top 10 Matthias Ginter (al Borussia Moenchengladbach per 17 milioni) e una vecchia conoscenza della Serie A: il brasiliano Evanilson che il Parma acquistò nella stagione 2001/2002 per il corrispettivo attuale di 17 milioni di euro.

