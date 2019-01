Calciomercato Napoli, anche il Bologna su Rog

CALCIOMERCATO NAPOLI BOLOGNA ROG / C'è anche il Bologna su Marko Rog. Il centrocampista croato del Napoli, anche con l'avvento di Carlo Ancelotti in panchina, non ha trovato moltissimo spazio in questa prima parte di stagione con gli azzurri e potrebbe essere ceduto in prestito.

E' già stato accostato a(nell'ambito della trattativa per) e, adesso ci pensano i rossoblu'. Il dstentennerebbe sulla formula con cui prelevare il giocatore, ma è indubbio che si tratti di un profilo che farebbe molto comodo ai felsinei.