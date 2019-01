Calciomercato Bologna, rispunta Mihajlovic per la panchina

CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC INZAGHI / Futuro ancora in bilico in casa Bologna, con la posizione di Filippo Inzaghi in panchina sempre a rischio. Secondo il 'Corriere dello Sport', sarà decisiva la gara con la Spal. In caso di risultato negativo, l'attuale allenatore sarà esonerato.

Al suo posto, potrebbe esserci il ritorno di, dopo l'esperienza di dieci stagioni fa. L'ad del club,, ha incontrato nei giorni scorsi, ma nessuno dei due sembrava convinto dalla possibilità di ritornare. Il serbo, dal canto proprio, avrebbe dato la sua disponibilità.