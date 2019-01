Calciomercato Lazio, Tare ritorna su Wesley

CALCIOMERCATO LAZIO TARE WESLEY BRUGES / La Lazio, nonostante le recenti dichiarazioni societarie in cui si affermavano acquisti solo in caso di uscite, pensa a rinforzarsi in vista di una seconda parte di stagione molto importante, per puntare con decisione al quarto posto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo il 'Corriere dello Sport', il dsè tornato prepotentemente su, l'attaccante delgià seguito in estate. Il prezzo, visto il suo ottimo rendimento, è salito a circadi euro, si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto.