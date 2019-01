Chelsea, UFFICIALE: preso Pulisic dal Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO CHELSEA PULISIC BORUSSIA DORTMUND / Il Borussia Dortmund ha ufficializzato la cessione di Christian Pulisic al Chelsea.

Trasferimento dadi euro che si completerà all'inizio della prossima stagione agonistica, i londinesi contestualmente lasceranno infatti il giocatore in prestito gratuito ai gialloneri fino al termine dell'attuale stagione. "Non siamo riusciti a rinnovare il contratto di Christian - ha dichiarato al sito ufficiale del Borussia il ds- Il suo sogno è sempre stato di giocare in Premier League e abbiamo accettato l'offerta molto vantaggiosa del Chelsea. Siamo sicuri che nei mesi che restano farà tutto il possibile per portare il Borussia a raggiungere i suoi obiettivi".