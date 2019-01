CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TODIBO ROMERO / Il calciomercato di gennaio aprirà ufficialmente solo domani, ma le big giocano d'anticipo e programmano per tempo le operazioni per cui non c'è da meravigliarsi se Juventus ed Inter sono già così attive ed in fermento tra la sessione invernale e quella estiva che verrà. E, soprattutto, non c'è da stupirsi se da qui alle prossime settimane assisteremo ad un Derby d'Italia infuocato anche sul mercato. D'altronde, Paratici e Marotta hanno lavorato insieme per molti anni. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Calciomercato Juventus e Inter, da Todibo a Romero: gli obiettivi in comune

Come dicevamo. Sono tanti gli obiettivi comuni di Juventus e Inter a partire dalla difesa, dove entrambe le società hanno in mente un restyling importante. Un primo duello apre averlo vinto la dirigenza bianconera mettendo le mani su Jean-Clair Todibo, in scadenza ed in rotta col Tolosa che a fronte di un esborso economico contenuto potrebbe cederlo già a gennaio.

L'Inter rimane in allerta, ma per questa sessione è difficile competere, soprattutto senza un'uscita nello stesso reparto. Ma la rivincita può arrivare in estate con Joachimche può rappresentare la 'nuova scommessa' interista per la difesa grazie (anche) agli ottimi rapporti con lache mettono in posizione di vantaggio i vertici nerazzurri sui rivali bianconeri con i quali, invece, è testa a testa per il gioiello dell'altra sponda di Genova: stiamo parlando di Cristianche il Genoa valuta già 20-25 milioni. Per entrambe la società, la strategia prevede un accordo a gennaio per poi rilevare il giocatore in estate o tra un anno.

La difesa, dunque, è il reparto più caldo, ma attenzione anche a quello che accade più avanti. Perché la prossima potrebbe essere l'estate giusta per l'addio di Barella al Cagliari ed entrambe le società si faranno trovare pronte. Così come sul baby Tonali, per il quale l'asta si allarga ad una lunga serie di club anche esteri. E se per Ramsey sembra averla ormai spuntata definitivamente la Juventus, l'Inter proverà a rifarsi con un altro big: Chiesa il talento più corteggiato in Italia, Martial la possibile occasione che fa gola ad entrambi.

