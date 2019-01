CALCIOMERCATO ROMA DENDONCKER WOLVERHAMPTON / Roma a caccia di rinforzi in vari reparti, principalmente a centrocampo. Il nome in cima alla lista, nelle ultime ore, sembra quello di Dendoncker, centrocampista belga che si era messo in luce con la maglia dell'Anderlecht, ma dal suo arrivo al Wolverhampton ha visto pochissimo il campo.

Secondo il 'Corriere dello Sport', non ci sarebbero stati ancora incontri tra il dse l'entourage del giocatore, ma i contatti con la Roma sono vivi. Sia l'Anderlecht, ancora proprietario del cartellino, che il Wolverhampton sarebbero disposte a un prestito con obbligo di riscatto, fissato ae vincolato a un certo numero di presenze.