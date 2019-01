Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO VIGORELLI ROMA MILAN HERRERA / Nella sua intervista concessa a 'Il Messaggero', Claudio, noto procuratore sportivo, ha parlato di diversi temi legati al calciomercato, tra cui, centrocampista deldi cui cura gli interessi per l'Italia: "Ile lasono le società più attive, in particolare i giallorossi se troveranno le giuste opportunità. Herrera sta valutando se rinnovare il proprio contratto con il Porto oppure considerare altre offerte. La Roma? Resta un giocatore molto apprezzato in Italia".