CALCIOMERCATO INTER PERISIC BRAZAO ROMERO MODRIC HAVERTZ / L'Inter è attesa protagonista nelle prossime due sessioni di calciomercato. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono al lavoro per rafforzare la squadra di Luciano Spalletti ma anche per preparare il terreno ad almeno un 'sacrificio'. Da Romero a Gabigol ed Havertz passando per Brazao, Modric e Kroos: ecco il focus sul calciomercato Inter tra idee, acquisti e cessioni.

Calciomercato Inter, da Brazao a Romero e Havertz: idee e possibili 'colpi' tra gennaio e giugno

Il 'vero' mercato dell'Inter, finalmente fuori dal settlement agreement, sarà in estate ma non si può escludere qualche innesto già nella finestra cosiddetta 'di riparazione' che aprirà ufficialmente i battenti nella giornata di domani, giovedì 3 gennaio. Specie in difesa, considerato che uno tra Miranda e Ranocchia potrebbe andar via. Dopo il tentativo respinto dal Chelsea per Christensen, l'ad Marotta e il ds Ausilio sembrerebbero aver virato con decisione su Cristian Romero. Approdato in Italia lo scorso luglio, il ventenne argentino si sta mettendo in luce con la maglia del Genoa. Il club di Preziosi sarebbe disposto a lasciarlo partire già a gennaio, il problema è che il classe '98 interessa molto pure la Juventus. Motivo per cui è possibile un'altra virata da parte dell'Inter sull'altra sponda di Genova. Da tempo, infatti, la società interista punta Andersen in forza alla Sampdoria, un altro club con cui i rapporti sono eccellenti. Il giovane danese potrebbe diventare un obiettivo concretissimo per giugno, come magari il coetaneo Gianluca Mancini che ben sta facendo con l'Atalanta. Restando alla difesa e in ottica estate, occhio poi al turco Kabak del Galatasaray, a Todibo che per ora si contendono Juve e Napoli finanche a una possibile 'idea' francese rappresentata da Kouadio-Yves Dabila, centrale ivoriano classe '97 tra i punti di forza del Lille, attualmente secondo in Ligue 1.

Per il futuro, spostandoci in porta e oltre a un possibile riacquisto di l'Inter sta cercando di chiudere col Cruzeiro l'acquisto di Gabriel Brazao , portiere brasiliano classe 2000 già convocato in Nazionale maggiore.

Riscatti a parte, con quello di Keita diventato ora possibile, l'estate prossima l'obiettivo di Suning sarà comunque rafforzare in maniera significativa il centrocampo: Modric e Toni Kroos restano i 'sogni', Sandro Tonali e in particolare Nicolò Barella gli obiettivi italiani: per il secondo va battuta la concorrenza della Premier oltre che del Napoli. Per l'attacco, infine, resiste la candidatura di Federico Chiesa, anche se la Fiorentina spara altissimo e il figlio d'arte preferirebbe lo sbarco alla Juve. Le alternative potrebbero essere straniere, per esempio Serge Gnabry - che il Bayern Monaco potrebbe offrire come contropartita per Perisic - o Richarlison, brasiliano di grandissimo talento in forza all'Everton. Sulla trequarti il mirino dell'Inter potrebbe indirizzarsi sempre in Germania, nello specifico sul super talento del Bayer Levekusen: il diciannovenne Kai Havertz, uno che segna e che fa segnare, un eventuale partner perfetto per Mauro Icardi.

Calciomercato Inter, da Gabigol a Miranda e Perisic: le possibili e le sicure cessioni

L'Inter comprerà ma venderà pure. Difficilmente partirà Icardi, nonostante il pressing del Real Madrid e la trattativa per il rinnovo (fissato il giorno del summit forse decisivo) prosegue a rilento e abbia avuto eccessivo clamore mediatico con le dichiarazioni al veleno della moglie-agente Wanda Nara. Quasi lo stesso si può dire di Skriniar, anche lui corteggiatissimo sul mercato e con un rinnovo complicato - ecco il prezzo fissato dall'Inter - mentre è assai meno improbabile la partenza di Ivan Perisic. Anzi, al momento è proprio l'esterno croato, che quest'anno sta avendo un rendimento scadente, il favorito all'addio in estate.

Suning punta a incassare sui 50 milioni di euro per il cartellino del classe '89, nel mirino di Manchester United, Bayern Monaco e Atletico Madrid. Sicuri partenti sono invece i brasiliani Miranda e Gabigol: il difensore più a giugno che a gennaio, a meno di offerte valide, mentre l'attaccante certamente nella finestra invernale. Ad oggi sul classe '96 rilanciatosi al Santos c'è soprattutto il Flamengo, pronto a prenderlo in prestito - facendosi carico del suo ricco stipendio - offrendo in cambio un diritto di prelazione per Lincoln o per il sedicenne Reinier, considerato il 'nuovo Paqueta'. L'Inter preferirebbe darlo via a titolo definitivo e per una proposta da perlomeno 20 milioni, ecco perché Kia Joorabchian, l'intermediario vicino al suo agente Wagner Ribeiro, sta facendo dei tentativi in Premier League e in Bundesliga, dove piace non solo all'Eintracht Francoforte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui