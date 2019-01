Calciomercato Inter, agente Brazao conferma anticipazioni CM.IT

CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / Come anticipato da Calciomercato.it, l'Inter è in trattativa avanzata per Brazao, portiere classe 2000 del Cruzeiro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Conferme arrivano dalla sua agente, Stephanie, intervistata da 'fcinter1908.it', che ha dichiarato: "Se il Cruzeiro riceverà una proposta economicamente interessante da qualsiasi club, ci sono possibilità che parta già a gennaio. L'Inter? Un club così grande e competitivo a livello internazionale è sicuramente una destinazione gradita per Gabriel".