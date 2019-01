CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT KEAN AJAX / È sfida internazionale, e non poteva essere altrimenti, per Matthijs deLigt, giovanissimo e fortissimo capitano dell'Ajax nel mirino dei maggiori club europei. Una posizione di vantaggio importante sembra averla ormai assunta la Juventus, forte di un pressing asfissiante che va avanti da mesi e soprattutto degli ottimi rapporti con l'agente, il potente Mino Raiola. Raiola che, tra l'altro, nell'operazione potrebbe ricoprire un ruolo ancor più importante. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato della Juventus.

Il perché è presto detto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nella scuderia del manager italo-olandese c'è anche Moise, gioiellino classe 2000 che la Juventus vorrebbe blindare e trattenere, ma che allo stesso tempo fa gola proprio all'Ajax che provò a soffiarlo ai bianconeri (tramite Raiola) quando aveva 16 anni. Firmò invece un contratto da professionista con la società juventina che ora ha sul tavolo anche una proposta di prestito da parte del Bologna. Dirigenti e tecnicoci puntano forte, ma ai vertici dei 'Lancieri' Kean piace tantissimo e potrebbe essere la chiave per sbloccare il colpo de Ligt, la cui valutazione punta ad arrivare presto ai 60 milioni di euro, scrive 'Tuttosport'. Intanto, Kean ha trascorso il Capodanno in Olanda, tra Rotterdam e Amsterdam, in compagnia di un amico: anche per questo le voci sul possibile trasferimento all'Ajax sono tornate a circolare con insistenza.