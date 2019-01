ITALIA MANCINI ZANIOLO TONALI / Dopo un 2018 senza aver partecipato ai Mondiali, l'Italia riparte per un 2019 con grandi aspettative. Garantisce il Ct Roberto Mancini, che in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' spiega: "L'anno è finito nel peggiore dei modi con la nuova esplosione di razzismo e con un morto. Non si può andare avanti così, non si può andare allo stadio serenamente. In Inghilterra la situazione è cambiata, possiamo farlo anche qui. Le istituzioni devono prendere decisioni anche impopolari. Sul razzismo ha ragione Ancelotti, dobbiamo essere noi a fermarci di fronte ai buu. Io Ct? Un sogno che si è realizzato. Rappresento il mio Paese, sogno di vincere gli Europei e i Mondiali. Ho costruito un bel gruppo. Per i senatori la porta è aperta anche se anagraficamente non possono avere futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secontinua a segnare così a marzo, lo chiamo subito...Su, i fatti mi hanno dato ragione, ha qualità non comuni. Fisico, potenza e tiro.se va a giocare altrove esplode, perc'è ancora tempo perché si riscatti.avrà bisogno di tempo per crescere, ma ha qualcosa in più degli altri. Eha una personalità straordinaria. E aspetto giocatori che finora non stavano bene, come. Tra tanti giovani, i miei Ronaldo sono. Segniamo poco, è vero, quando il livello si alza anche uno comepuò andare in difficoltà. E giocatori comehanno bisogno di tempo ed esperienza internazionale. Spero di allenare la Nazionale a lungo, significherebbe aver fatto bene agli Europei o addirittura averli vinti. La? Mai dire mai, ma l'Italia per me è un punto di arrivo".