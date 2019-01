CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY JAMES RODRIGUEZ / I botti di Capodanno proseguono nel calciomercato Juventus che col nuovo anno entra nel vivo e preannuncia novità molto importanti. Se quella di gennaio sarà una sessione misurata, attenta alle possibili occasioni e soprattutto di programmazione, la campagna trasferimenti estiva infatti si prevede veramente stellare con un primo colpo già messo a segno ed al quale dovrebbe aggiungersi (almeno) un'altra stella. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Ramsey: da Pogba a James Rodriguez

Come detto, la dirigenza bianconera sembra aver messo di fatto le mani su Aaron Ramsey: in scadenza di contratto, lascerà l'Arsenal a parametro zero a fine stagione, salvo colpi di scena al momento complicati da immaginare.

Il contratto da 6,5 milioni (8 con i bonus) all'anno è pronto e la prospettiva di giocare con Cristiano Ronaldo lo avrebbero definitivamente convinto, tanto che l'incontro per definire in tutto e per tutto l'affare è previsto nel giro di poche settimane. Ma la Juve non si ferma qui. Al netto di eventuali uscite, con Miralemal centro di diverse voci, i bianconeri vogliono un altro grande innesto in mezzo al campo e mentre restano sempre nel mirino i profili di Paul, potenziali occasioni per motivi diversi, attenzione a James. Come spiega 'Tuttosport', l'agente Jorge Mendes ne sta parlando continuamente con i vertici juventini visto che al(dove è in prestito biennale con diritto di riscatto) l'avventura sarebbe da considerarsi conclusa e allo stesso tempo alnon sembrano intenzionati a riprenderlo. Il Globe Soccer a Dubai in questi giorni è l'occasione giusta per Paratici per incontrare nuovamente il super procuratore che sta cercando una nuova soluzione top per il colombiano. Al momento, secondo il quotidiano torinese, per la 'Vecchia Signora' non sarebbe una priorità, ma in estate può diventare un'occasione di lusso, magari in prestito.