CALCIOMERCATO MILAN ULTIME FABREGAS BASELLI SENSI / Gran fermento in casa Milan che si sta concentrando nella ricerca di un attaccante, ma non perde di vista gli altri reparti e queste sono ore di valutazioni e rfilessioni su diversi profili con cui poter rinforzare la rosa di mister Gattuso. In particolare a centrocampo, dove la notizia dell'accordo imminente tra Fabregas e il Monaco rimescola le carte per dirigenti rossoneri che avevano accarezzato il sogno di ingaggiare il centrocampista in uscita dal Chelsea, profilo ideale per caratteristiche tecniche e spessore internazionale. CLICCA QUA per restare sempre aggiornato sul mercato del Milan.

Calciomercato Milan, le alternative a Fabregas: Baselli, Sensi e...

Ma con la sessione di gennaio al via ufficialmente da domani, il Milan non resta a guardare e si sta già muovendo concretamente su altre piste alternative al catalano messo ai margini da Maurizio Sarri.

