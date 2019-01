CALCIOMERCATO SPAL CHIEVO PALOSCHI STEPINSKI/ Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', Alberto Paloschi sarebbe in uscita dalla SPAL. L'ex attaccante del Milan, non fra i titolarissimi di Semplici, potrebbe lasciare Ferrara. Proprio la SPAL lo avrebbe offerto al ChievoVerona in cambio di un altro centravanti, Mariusz Stepinski.

Sempre secondo il quotidiano sportivo, i clivensi non sarebbero intenzionati ad accettare la proposta spallina. In questa stagione Paloschi ha accumulato appena 440 minuti in Serie A, mettendo però a segno 2 reti. Stepinski invece, ne ha segnate 4 ma in 18 presenze e più di 1.000 primi in campo.

