CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / Il futuro di Kalidou Koulibaly si tinge di giallo. Il Napoli non sembra intenzionato a cedere il difensore senegalese se non a fronte di offerte assolutamente irrinunciabili e a quanto risulta hanno già respinto un assalto a tre cifre del Manchester United. Ma i movimenti social del giocatore danno da pensare.

Su Instagram, Paul, in riferimento agli ululati razzisti ricevuti dacontro l'ha scritto il seguente post: "Ben fatto ragazzi, bel modo di finire l'anno. Fascia per Kalidou Koulibaly, il 2019 dice no al razzismo". La risposta del difensore del Napoli è stata: "Grazie per il tuo supporto fratello, complimenti per i gol e la vittoria, ci vediamo presto". In Inghilterra, i rumours si sono immediatamente scatenati su un possibile approdo del giocatore alla corte dei Red Devils. Novità importanti in arrivo?