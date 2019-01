CALCIOMERCATO INTER ROMA ASHLEY YOUNG/ Ashley Young, terzino del Manchester United di Solskjaer, è pronto a lasciare l'Old Trafford nei prossimi mesi e sessioni di calciomercato. L'ex Aston Villa ha infatti il contratto in scadenza la prossima estate e può intavolare trattative con club esteri.

I Red Devils, stando a quanto riportato dal 'Mirror', vorrebbero però trattenere l'originario di Stevenage attraverso un'opzione di prolungamento per un altro anno. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Le tentazioni per Young, arrivano dall'Italia, in particolare dalla Roma, più volte accostata al classe '85. Sempre secondo il 'Mirror' però, ci sarebbe anche l'Inter, interessata a firmare a zero un giocatore dell'esperienza dell'inglese per affrontare al meglio le competizioni continentali.

