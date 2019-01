Calciomercato Lazio, sorpresa Filipe Luis: si tratta con Mendes

CALCIOMERCATO LAZIO FILIPE LUIS ATLETICO MADRID MENDES / In Serie A, Filipe Luis fa gola a molte squadre. Il laterale difensivo brasiliano, in scadenza con l'Atletico Madrid, è stato monitorato da Juventus, Milan e Inter. Ma, a sorpresa, potrebbe spuntarla la Lazio.

Indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo 'As', e rilanciate dal 'Corriere dello Sport', rivelano che i biancocelesti si sarebbero avvantaggiati sul resto della concorrenza italiana, sfidando direttamente il Psg, altra seria pretendente al giocatore. Tra il dse il potente agente Jorgei contatti sarebbero già in corso: con l'aiuto del portoghese, in estate, il colpaccio per i capitolini potrebbe diventare realtà.