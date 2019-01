Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE l'arrivo di Muriel

CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Il primo colpo del mercato di gennaio 2019 lo batte la Fiorentina. Il club viola ha ufficializzato poco fa l'arrivo di Luis Muriel.

L'attaccante colombiano viene prelevato in prestito per sei mesi dalcon diritto di riscatto. Il giocatore è atteso nella giornata di domani per svolgere le visite mediche con la società toscana.