CALCIOMERCATO INTER MORATTI CRISTIANO RONALDO JUVENTUS MESSI / La 'sua' Inter ha chiuso un 2018 positivo, anche se con l'amarezza dell'eliminazione dalla Champions League, e si appresta a confermare i progressi nel 2019.

Massimo, ex presidente nerazzurro, ha però un appunto da fare: "Serviva dare un segnale dopo che laaveva acquistatoha dichiarato in un'intervista a 'Sky Sport' - Almeno un tentativo perandava fatto. Sarebbe stata la rovina economica dell'Inter, ma non si sa mai...La Juve ha fatto un'ottima operazione, nessuno se l'aspettava, è stato un bel regalo per i loro tifosi. Proprio come quando noi acquistammo".

"Non ho mai pensato di rientrare - prosegue Moratti - A un certo punto capisci che hai fatto il tuo tempo. Zhang ha grandi doti imprenditoriali, mi fido di lui. Chi avrei voluto come allenatore e non ho mai avuto? Ancelotti, concreto e mai fanatico, persona molto gentile".

