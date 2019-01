Premier League, Everton-Leicester 0-1: Vardy firma il colpaccio

PREMIER LEAGUE EVERTON LEICESTER / La Premier League non si ferma mai, neanche a Capodanno. Nel primo match della 21esima giornata, successo pesantissimo del Leicester sul campo dell'Everton.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'1-0 è firmato dal solito, che al 58' realizza la rete che permette alle Foxes di espugnare Goodison Park, vincendo uno scontro diretto fondamentale per la zona: la squadra dibalza per il momento in settima posizione, confermando il suo grande momento di forma dopo le vittorie con